Игры
Сегодня 21:17
Dishonored, Diablo и другие игры продаются со скидками до 90%
В GOG
В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Чёрной пятницы». Со скидками до 90% продаются Dishonored, Diablo и другие игры.
В акции участвуют около 2,6 тысячи игр. На протяжении всей распродажи будет доступна отдельная коллекция тайтлов с самыми большими скидками. Среди них можно найти Styx: Master of Shadows (-90%), The Talos Principle: Gold Edition (-90%), Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (-90%) и другие.
Кроме того, в акции участвует BioShock Infinite Complete Edition с 75-процентной скидкой.
Dishonored 2 за 239 рублей вместо 1149.
Diablo + Hellfire за 339 рублей.
Batman: Arkham City в издании Game of the Year за 109 рублей вместо 419.
Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.