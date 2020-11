Dishonored, Diablo и другие игры продаются со скидками до 90%

В акции участвуют около 2,6 тысячи игр. На протяжении всей распродажи будет доступна отдельная коллекция тайтлов с самыми большими скидками. Среди них можно найти Styx: Master of Shadows (-90%), The Talos Principle: Gold Edition (-90%), Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (-90%) и другие.

Кроме того, в акции участвует BioShock Infinite Complete Edition с 75-процентной скидкой.