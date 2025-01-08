DLSS 4 на GeForce RTX 5080 обеспечил больше 120 FPS с «лучами» в Cyberpunk 2077

DLSS 4 улучшает детализацию изображения, а также увеличивает возможности генерации кадров, позволяя делать до трех интерполированных (или «фальшивых») кадров по сравнению с одним кадром в предыдущих версиях.

Тестирование показало, что DLSS 4 обеспечивает более плавный геймплей с высокой частотой кадров, даже превышая 120 кадров в секунду в режиме трассировки лучей в Cyberpunk 2077. Улучшение качества изображения и частоты кадров тестеров удивило, но они заметили небольшую задержку, хотя она и остается в «приемлемых пределах» для большинства геймеров.

Однако окончательный вердикт будет вынесен после тщательного тестирования на розничном оборудовании и доработки драйверов.