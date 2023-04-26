Для 40-летней консоли NES (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой

Broke Studio завершила разработку и тестирование Super Tilt Bro. и в настоящее время собирает средства для покрытия стоимости производства оборудования в рамках кампании на Kickstarter.

Заплатив 61 доллар, вы получите картридж с игрой и цифровой доступ к оригинальному саундтреку и комиксу.