Для автосимулятора The Crew 2 объявили бесплатные выходные

Игроки смогут получить доступ к игре и всем вышедшим обновлениям, в том числе к последнему — Inner Drive. Акция пройдёт с 9 по 14 апреля. Чтобы в ней поучаствовать, нужно зарегистрироваться тут.

The Crew 2 представляет собой гоночную игру с открытым миром, в котором можно свободно путешествовать. Игрок может управлять не только автомобилями, но и самолётами, и лодками.

Что интересно, каждый автомобиль имеет свою физику управления, поэтому геймплей может отличаться. В игре также есть многопользовательский кооперативный режим.