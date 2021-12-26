Для детей откроют специальную киберспортивную школу

Новый тип образовательных учреждений появится в стране в апреле, пишет Kotaku. Школа будет располагаться в Токио, в районе Сибуя. В ней будут установлены 40 игровых ПК с процессорами Intel Core i7-11700 и видеокартами NVIDIA RTX 3070. В какие именно игры будут играть школьники, пока неясно.

Учителями в школе станут киберспортсмены и представители игровой индустрии. При этом ученики будут изучать не только киберспортивные дисциплины, но и общеобразовательные. Будущие выпускники смогут работать разработчиками виртуальной реальности, сценаристами игр, дизайнерами, создателями спецэффектов и программистами. Школу спонсируют крупнейшая телекоммуникационная компания Японии NTT и футбольный клуб «Токио Верди».