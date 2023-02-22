Для DOTA 2 вышло обновление, созданное специально для читеров

Для этого игровая студия выявила способ, с помощью которого чит-программы получали доступ к скрытой информации, предназначенной только для клиента игры.

Затем разработчики игры выпустили специальное обновление, содержащее данные, которые запрашивались только чит-программами. Это и позволило им идентифицировать такие учётные записи и заблокировать их.

В Valve предупредили, что все игроки, уличённые в использовании сторонних программ для читерства, будут заблокированы навсегда, включая профессиональных игроков, которым может быть запрещено участвовать в турнирах, спонсируемых компанией.

Напомним, что ещё в 2021 году Valve запустила в DOTA 2 «Патруль», который позволяет пользователям с положительной репутацией проверять жалобы игроков (в том числе на читерство), оценивать их справедливость и выносить вердикт.