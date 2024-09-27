Для карманной Nintendo Switch Lite выпустили OLED-дисплей

Этот набор позволяет установить OLED-экран на Nintendo Switch Lite, улучшив качество изображения. Наборы станут доступны с 26 сентября, а цена стартует от $50.

Экран SUPER5 OLED имеет разрешение 720p, яркость до 600 нит, цветовой охват sRGB на 150% и контрастность 600 000:1.

Однако базовая версия не поддерживает сенсорное управление, хотя можно доплатить за вариант с сенсором или HDMI-модом для подключения к внешним экранам.

Для установки дисплея пользователям придется вскрыть устройство, что прведет к потере гарантии.

Набор включает все необходимые инструменты. Также будет доступна премиальная версия за $110 с уже встроенным OLED-экраном, сенсором и HDMI, что значительно упростит процесс установки.