Для карманной Nintendo Switch Lite выпустили OLED-дисплей

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:161 мин.
Для карманной Nintendo Switch Lite выпустили OLED-дисплейЦены начинаются от $50
Хотя Nintendo так и не выпустила официальную версию Switch Lite с OLED-дисплеем, сторонние разработчики представили комплект для модификации под названием SUPER5 OLED.
Этот набор позволяет установить OLED-экран на Nintendo Switch Lite, улучшив качество изображения. Наборы станут доступны с 26 сентября, а цена стартует от $50.
Экран SUPER5 OLED имеет разрешение 720p, яркость до 600 нит, цветовой охват sRGB на 150% и контрастность 600 000:1.
Однако базовая версия не поддерживает сенсорное управление, хотя можно доплатить за вариант с сенсором или HDMI-модом для подключения к внешним экранам.
Для установки дисплея пользователям придется вскрыть устройство, что прведет к потере гарантии.
Набор включает все необходимые инструменты. Также будет доступна премиальная версия за $110 с уже встроенным OLED-экраном, сенсором и HDMI, что значительно упростит процесс установки.