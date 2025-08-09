Для любителей рыбалки: Nintendo запатентовала рычажок к контроллерам Switch 2

Похоже, что такая ручка отлично подойдёт для рыболовных симуляторов или мини-игр с рыбалкой, например, в Animal Crossing: New Horizons.

В патенте также показана идея — колесико с возможностью нажатия, которое может создавать сопротивление или трение при вращении. Такой аксессуар можно использовать, перетаскивая контроллер по поверхности.

Важно понимать, что это только патенты — не факт, что Nintendo выпустит эти аксессуары в реальность.