Для любителей рыбалки: Nintendo запатентовала рычажок к контроллерам Switch 2

Опубликовано 09 августа 2025, 14:541 мин.
Для любителей рыбалки: Nintendo запатентовала рычажок к контроллерам Switch 2Как относитесь к разработке?
Nintendo запатентовала рычажок к контроллерам Switch 2. Nintendo запатентовала аксессуар для новой консоли Switch 2 — крутящийся рычажок, похожий на ручку из портативной приставки Playdate. Этот гаджет крепится сбоку к контроллеру Joy-Con 2 с помощью магнита. Игры смогут использовать встроенный сенсор для отслеживания вращения рычажка.
© Nintendo
Похоже, что такая ручка отлично подойдёт для рыболовных симуляторов или мини-игр с рыбалкой, например, в Animal Crossing: New Horizons.
В патенте также показана идея — колесико с возможностью нажатия, которое может создавать сопротивление или трение при вращении. Такой аксессуар можно использовать, перетаскивая контроллер по поверхности.
Важно понимать, что это только патенты — не факт, что Nintendo выпустит эти аксессуары в реальность.