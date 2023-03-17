Для ностальгирующих миллениалов: ремейк контроллера Xbox 360 получил цену

Контроллер Xenon был анонсирован еще в прошлом ноябре, но подробной информации о нем не было, кроме некоторых рендеров и основных сведений о том, что это будет ремейк проводного контроллера, но уже для Xbox Series X/S и ПК.

Hyperkin сообщает, что контроллер Xenon будет выпущен 6 июня, а предзаказы стартуют 5 мая. Единственные минусы - отсутствие зеленых светодиодов вокруг значка Xbox и то, что он не беспроводной. Геймпад будет стоить $49,99 в белом, черном, красном или розовом цвете.