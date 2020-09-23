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Сегодня 19:03
Для PlayStation распродают японские хиты
Среди них Resident Evil и Tekken
В магазине PlayStation стартовала распродажа «Хиты Японии». Со скидками продают игры серий Resident Evil, Yakuza и Tekken.
Ремейк Resident Evil 2 2019 года потерял 50% стоимости — его можно купить за 1149 рублей вместо 2299. Ещё один ремейк Resident Evil 3 стоит чуть дороже — 1749 рублей вместо 3499.
Сборник The Yakuza Remastered Collection, который включает в себя игры Yakuza 3, 4 и 5, стоит сейчас 2029 рубля вместо 3499. Отдельно Yakuza 6: The Song of Life оценена на время распродажи в 899 рублей вместо 1199.
Файтинг TEKKEN 7 можно купить за каких-то 519 рублей вместо 2599 (экономия — 80%).
Распродажа в PlayStation Store продлится до 8 октября.