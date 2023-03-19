Для поклонников ретро: вышла новая карманная игровая консоль

Retroid Pocket Flip оснащён разъёмам USB-C, поддерживает Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также позволяет выводить изображение с разрешением до 720p через microHDMI.

Продажи консоли начнутся 21 марта. Самая дешёвая модель обойдётся в 159 долларов, за вариант в расцветке Sport Red придётся отдать 165 долларов – таких выпустят всего 1500 экземпляров.