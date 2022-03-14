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Для симулятора дальнобойщика не стали выпускать дополнение «Сердце России»Сочли это неуместным сейчас
Дополнение «Сердце России» для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 отложили на неопределённый срок. Разработчики пояснили, что сейчас такой выпуск мог бы стать провокацией.
О решении отложить выход дополнения рассказал глава SCS Software Павел Себор. Он признал, что в России у игры много фанатов, а решение не выпускать DLC сильно ударит по финансам студии. Однако сейчас она не может это сделать. «Мало того, что россияне просто не смогут его (дополнение — прим. ред.) купить, так и сам факт релиза могут посчитать провокацией. Мы будем ждать и надеяться. Когда всё закончится», — сказал Себор.
Менеджер по маркетингу и PR Даниель Немэц также рассказал, что в сообществе люди разделились на два лагеря — одни хотели, чтобы студия прекратила работу над дополнением, а другие — чтобы «Сердце России» выпустили.
Дополнение должно было выйти в начале 2022 года.
Источник: DTF