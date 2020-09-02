Для World of Warcraft впервые порекомендовали использовать SSD

Издание 3DNews отметило, что сначала в списке системных требований были указаны только 100 ГБ SSD (и в минимальных, и в рекомендуемых). Позже таблицу обновили и добавили, что можно использовать HDD, но жёсткий диск может влиять на качество игры.

Отмечается, что Battle for Azeroth, например, требует HDD с 7200 об/мин и не менее 70 ГБ свободного места. То есть в предыдущих расширениях SSD не упоминался в принципе.

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