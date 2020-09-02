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Для World of Warcraft впервые порекомендовали использовать SSD
HDD может повлиять на качество игры
Скоро выйдет расширение Shadowlands для World of Warcraft. Разработчики опубликовали полные системные требования к нему. Как заметили журналисты, впервые для World of Warcraft рекомендуется использовать SSD. Чтобы игра была качественной.
Издание 3DNews отметило, что сначала в списке системных требований были указаны только 100 ГБ SSD (и в минимальных, и в рекомендуемых). Позже таблицу обновили и добавили, что можно использовать HDD, но жёсткий диск может влиять на качество игры.
Отмечается, что Battle for Azeroth, например, требует HDD с 7200 об/мин и не менее 70 ГБ свободного места. То есть в предыдущих расширениях SSD не упоминался в принципе.
На Shadowlands уже можно оформить предзаказ. Базовое издание стоит 1699 рублей.