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Для Xbox распродают популярные игры со скидками до 80%
До 15 марта
В официальном магазине Microsoft началась распродажа популярных игр для консолей Xbox со скидками до 80%. Акция продлится до 15 марта.
Во время акции держатели золотой подписки Xbox Live могут получить дополнительную выгоду.
Игра Borderlands 3: Super Deluxe Edition для держателей Xbox Live Gold получила 55-процентную скидку. Её можно купить за 2600 рублей вместо 5900.
Игра Call of Duty: Black Ops Cold War — набор «Два поколения» для всех получила скидку 20%. Стоит теперь 4200 рублей вместо 5200.
Far Cry 5 подешевела на 80%. Её можно купить примерно за 887 рублей.
Новую Assassin's Creed Вальгалла предлагают с 30-процентной скидкой. Она стоит теперь 3100 рублей вместо 4,5 тысячи рублей.