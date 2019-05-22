Для женщин организовали отдельный турнир по Counter-Strike

Призовой фонд турнира DreamHack Showdown составит $100 тысяч. Проходить турнир будет в рамках DreamHack Valencia с 5 по 7 июля. Для его проведения организаторы объединились с брендом игрового оборудования ZOWIE и игровой платформой Esport-Management.

Сообщается, что в DreamHack Showdown примут участие восемь женских команд. Две из них получат инвайты, а шесть выберут по результата отборов для Европы, Северной Америки и Азии.

В сети мнения относительного женского турнира разделились. Кто-то считает это хорошей возможностью для девушек, кто-то заявляет, что такое событие только усиливает сексизм в индустрии, а кто-то сомневается в рентабельности такого турнира.