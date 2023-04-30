До 2 ТБ памяти, FullHD и Ryzen 7 7840U: раскрыты характеристики карманной консоли AOKZOE A1 Pro

Устройство будет доступно для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию Indiegogo с 11 часов утра по восточному времени 30 апреля, цена варьируется от $799 до $1 159 в зависимости от объема памяти.

Отличительной особенностью этой консоли является ее впечатляющая память - 32 или 64 ГБ оперативной памяти и от 512 ГБ до 2 ТБ основной памяти. A1 Pro также может похвастаться портами USB4, USB 3.0 Type-A, кардридером microSD, RGB-подсветкой на передней панели и мощной системой охлаждения, но о времени автономной работы пока ничего не известно.