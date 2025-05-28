До старта продаж Nintendo Switch 2 осталось чуть больше недели — консоль уже завезли в магазины

Американская сеть Target подтвердила получение 40 устройств: 20 стандартных версий и 20 комплектов с новой игрой Mario Kart.

Напомним, что Switch 2 — это консоль нового поколения, которая дебютирует с богатой стартовой линейкой. Среди релизов — не только традиционные эксклюзивы Nintendo, но и неожиданные проекты вроде Cyberpunk 2077.

Это один из самых амбициозных запусков платформы от Nintendo за последние годы.

Игроки по всему миру, включая Польшу, уже начали оформлять заказы — в местных магазинах консоль стоит 2199 злотых (около $550), а версия с игрой — 2399 злотых.

Судя по сообщениям, розничные сети готовы к большому спросу: коробки с Switch 2 уже лежат в торговых залах, хоть и в закрытых стеллажах.

Ожидается, что в день старта, каждый желающий сможет получить свою консоль без дефицита.