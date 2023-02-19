Долгожданную российскую игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

Atomic Heart - это шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативном СССР 1950-х годов. Игра в том числе будет поддерживать эффекты трассировки лучей в реальном времени (не в каждой игре используется эта технология).

Автор утечки сообщил, что получил сборку еще в середине февраля, но решил слить её лишь сейчас. В Интернете уж есть скриншоты игры от пользователей (которые сообщили, что это тестовая сборка Atomic Heart от ноября 2022 года), так что автор утечки, видимо, не соврал о работоспособности игры. Но стоит учитывать, что вместе с игрой вы можете получить очень много вредоносных “подарков”.

Официальный релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года.