Игры
Опубликовано 08 мая 2025, 11:08
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Долгожданный Asus ROG Ally 2 получит до 64 ГБ оперативки и чип Ryzen Z2 Extreme

А также специальную кнопку Xbox
Asus готовит к выпуску новую версию своего игрового портативного устройства ROG Ally 2, которая получит до 64 ГБ LPDDR5x-8533 оперативной памяти и мощный чип Ryzen Z2 Extreme.
Долгожданный Asus ROG Ally 2 получит до 64 ГБ оперативки и чип Ryzen Z2 Extreme
© Tom's Hardware

По данным 91mobiles, устройство будет доступно в двух вариантах — чёрном «с кнопкой Xbox» и белом с более скромными характеристиками.

Топовая версия ROG Ally 2 получит 8-ядерный Ryzen Z2 Extreme (3 больших ядра Zen 5 и 5 энергоэффективных Zen 5c), 16 блоков CU и встроенную графику Radeon 890M. Такой APU может работать в диапазоне 15-35 Вт TDP и поддерживает до 2 ТБ NVMe SSD. Экран — 7-дюймовый IPS с частотой 120 Гц и поддержкой сенсорного ввода. Зарядка — 100 Вт.

Более доступная версия получит новый чип с кодовым именем Aerith Plus, до 16 ГБ оперативной памяти и 65-ваттную зарядку. Подробности о процессоре пока неизвестны, но ожидается, что он станет развитием архитектуры Von Gogh из Steam Deck.

Официальный анонс новинки ожидается на Computex 2025.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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