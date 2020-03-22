DOOM 2016 года сравнили с новой DOOM Eternal

В целом, в новой DOOM разработчики отказались от режима Deathmatch и ввели Battlemode — асимметричный сетевой режим. В нём Палач Рока противостоит двум супердемонам.

Стоит отметить, что DOOM Eternal уже установила рекорд франшизы. В первый день выпуска в игру в Steam одновременно играли более ста тысяч человек.