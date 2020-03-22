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DOOM 2016 года сравнили с новой DOOM Eternal
Она вышла 20 марта
20 марта вышла DOOM Eternal и сразу стала хитом среди геймеров. Конечно, же появились люди, желающие проверить, насколько сильно отличается игра от своих предшественниц. И вот энтузиасты наглядно сравнили DOOM 2016 года с новой DOOM Eternal.
При сравнении можно обратить внимание на визуальные эффекты в игре, качество текстур, детализации оружия, демонов, окружения. Впрочем, всё это действительно лучше один раз увидеть:
В целом, в новой DOOM разработчики отказались от режима Deathmatch и ввели Battlemode — асимметричный сетевой режим. В нём Палач Рока противостоит двум супердемонам.
Стоит отметить, что DOOM Eternal уже установила рекорд франшизы. В первый день выпуска в игру в Steam одновременно играли более ста тысяч человек.