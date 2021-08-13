DOOM, The Elder Scrolls и другие культовые игры продают со скидками для Xbox и ПК

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DOOM, The Elder Scrolls и другие культовые игры продают со скидками для Xbox и ПКВ течение десяти дней
В В Xbox Store, Steam и GOG начались распродажи игр студий Bethesda. Они приурочены к фестивалю QuakeCon 2021.
В цифровых магазинах акции продлятся ещё десять дней. За это время можно успеть купить DOOM Eternal. Для Xbox игра стоит $15 вместо прежних $60, а для компьютеров в Steam — 499 рублей вместо 1 999.
The Elder Scrolls Online тоже подешевела. Обладатели консолей могут приобрести игру за $8 вместо $20. В Steam скидка вышла 60% — игра стоит 319 рублей вместо 799.
Ещё на распродажах можно найти Fallout, Dishonored и другие игры. Все предложения можно посмотреть по указанным ссылкам: Steam, GOG, Xbox Store.