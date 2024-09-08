Doom запустили на объемной «голограмме». Как в «Звездных войнах»Изобретение, заслуживающее вашего внимания
В этом последнем проекте, представленном на его аккаунте Mastodon и объясненном в видеоролике на YouTube, используется новый подход к объемному изображению. В отличие от традиционных голограмм, в которых для создания двухмерных изображений используется одномерная полоса, в дисплее Брауна для проецирования 3D-изображений используется вращающаяся двухмерная панель.
Такая установка создает физическую иллюзию, имитирующую голографический эффект, когда каждый пиксель графики Doom «существует» в 3D-пространстве.
Изначально Браун стремился к скорости вращения в 300 оборотов в минуту для получения плавного изображения, но обнаружил, что для достижения желаемой четкости, особенно при съемках, необходимы более высокие обороты. В его ролике Mastodon представлен не только воксельный Doom, но и другие сложные 3D-визуализации, включая луноходы, черепа и головы динозавров.