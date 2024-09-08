Doom запустили на объемной «голограмме». Как в «Звездных войнах»

Изначально Браун стремился к скорости вращения в 300 оборотов в минуту для получения плавного изображения, но обнаружил, что для достижения желаемой четкости, особенно при съемках, необходимы более высокие обороты. В его ролике Mastodon представлен не только воксельный Doom, но и другие сложные 3D-визуализации, включая луноходы, черепа и головы динозавров.