Игры
Опубликовано 08 сентября 2024, 06:00
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Doom запустили на объемной «голограмме». Как в «Звездных войнах»

Изобретение, заслуживающее вашего внимания
Джеймс Браун, инженер-график из Weta Workshop, известный своими изобретательными дисплеями, поднял свое увлечение на новую высоту своим последним творением: объемный воксельный дисплей, оживляющий Doom в трех измерениях. После своего предыдущего достижения — встраивания Doom в кирпичик Lego — Браун интегрировал классическую игру в «шар».
Doom запустили на объемной «голограмме». Как в «Звездных войнах»
© Ferra

В этом последнем проекте, представленном на его аккаунте Mastodon и объясненном в видеоролике на YouTube, используется новый подход к объемному изображению. В отличие от традиционных голограмм, в которых для создания двухмерных изображений используется одномерная полоса, в дисплее Брауна для проецирования 3D-изображений используется вращающаяся двухмерная панель.

Doom запустили на объемной «голограмме». Как в «Звездных войнах»

© @ancientjames

Такая установка создает физическую иллюзию, имитирующую голографический эффект, когда каждый пиксель графики Doom «существует» в 3D-пространстве.

Изначально Браун стремился к скорости вращения в 300 оборотов в минуту для получения плавного изображения, но обнаружил, что для достижения желаемой четкости, особенно при съемках, необходимы более высокие обороты. В его ролике Mastodon представлен не только воксельный Doom, но и другие сложные 3D-визуализации, включая луноходы, черепа и головы динозавров.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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