Doom запустили прямо в ИИ-чатботах

Попытки запустить Doom на самых необычных устройствах ведутся уже много лет. Игру играли на калькуляторах, холодильниках и даже тестах на беременность. Поэтому появление Doom в чат-ботах было неизбежно.

Инженер-программист Крис Нагер создал приложение, которое позволяет играть в Doom прямо внутри ChatGPT и Claude. В его демонстрации достаточно было написать «play Doom», и игра запускалась в окне чата. Если это невозможно, система предлагает ссылку, по которой можно открыть Doom отдельно.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте разработчика, где он также выложил исходный код.