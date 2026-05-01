Doom запустили прямо в ИИ-чатботах

Опубликовано 01 мая 2026, 07:301 мин.
Doom запустили прямо в ИИ-чатботахТеперь и там работает
Чат-боты с BB умеют отвечать на вопросы, писать тексты и помогать с программированием. Теперь они могут ещё и запускать Doom.
Попытки запустить Doom на самых необычных устройствах ведутся уже много лет. Игру играли на калькуляторах, холодильниках и даже тестах на беременность. Поэтому появление Doom в чат-ботах было неизбежно.
Инженер-программист Крис Нагер создал приложение, которое позволяет играть в Doom прямо внутри ChatGPT и Claude. В его демонстрации достаточно было написать «play Doom», и игра запускалась в окне чата. Если это невозможно, система предлагает ссылку, по которой можно открыть Doom отдельно.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте разработчика, где он также выложил исходный код.