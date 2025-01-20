Doom запустили внутри документа Microsoft Word. Как сыграть

Игра устроена так же, как и оригинальный Doom: клавиши со стрелками — для перемещения, Space — для взаимодействия, CTRL — для стрельбы. Вы также можете менять оружие с помощью цифровых клавиш. Однако звука нет, потому что игра отображает каждый кадр в формате BMP.

Если вы хотите попробовать, инструкции к запуску проекту можно найти на GitHub.

Doom, выпущенная в 1993 году, стала не только классикой видеоигр, но и объектом множества экспериментов. Энтузиасты по всему миру пытались запустить эту игру на самых неожиданных устройствах. Вот некоторые из самых необычных примеров: калькулятор TI-84 Plus, беговая дорожка NordicTrack и тест на беременность.