Опубликовано 22 июня 2024, 21:00
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Дополнение для The Witcher 3 лишили звания «лучшего в мире»Elden Ring установил новый рекорд в жанре RPG, а CD Projekt Red поздравляет From Software
Игра From Software Elden Ring снова наделала много шума в игровом мире — на этот раз ее последнее DLC, Shadow of the Erdtree, завоевало титул самого высокооцененного дополнения для ролевых игр за всю историю. Ранее это звание принадлежало расширению The Witcher 3: Blood and Wine от CD Projekt Red.
© CD Project Red
В ответ CD Projekt Red любезно признала достижение From Software, похвалив их за отличную работу над расширением Elden Ring и даже поделилась фан-артом, который вы можете видеть на обложке.
Shadow of the Erdtree открывает перед игроками царство теней с новыми боссами, снаряжением, способностями, оружием и броней. Расширение обещает более глубокое погружение во вселенную Elden Ring с мрачным сюжетом.
Сама Elden Ring вышла в далеком 2022 году, и уже тогда «поставила всех на уши», обзорщики ставили ей высочайшие оценки, хваля почти все аспекты игры. Сюжет, кстати, помогал писать Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и огня», по которой сняли сериал «Игра престолов»