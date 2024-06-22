Дополнение для The Witcher 3 лишили звания «лучшего в мире»

В ответ CD Projekt Red любезно признала достижение From Software, похвалив их за отличную работу над расширением Elden Ring и даже поделилась фан-артом, который вы можете видеть на обложке.

Shadow of the Erdtree открывает перед игроками царство теней с новыми боссами, снаряжением, способностями, оружием и броней. Расширение обещает более глубокое погружение во вселенную Elden Ring с мрачным сюжетом.

Сама Elden Ring вышла в далеком 2022 году, и уже тогда «поставила всех на уши», обзорщики ставили ей высочайшие оценки, хваля почти все аспекты игры. Сюжет, кстати, помогал писать Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и огня», по которой сняли сериал «Игра престолов»