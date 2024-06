Дополнение для The Witcher 3 лишили звания «лучшего в мире»

Elden Ring установил новый рекорд в жанре RPG, а CD Projekt Red поздравляет From Software

Игра From Software Elden Ring снова наделала много шума в игровом мире — на этот раз ее последнее DLC, Shadow of the Erdtree, завоевало титул самого высокооцененного дополнения для ролевых игр за всю историю. Ранее это звание принадлежало расширению The Witcher 3: Blood and Wine от CD Projekt Red.