Игры
Сегодня в 15:29
Dragon Age, Dead Space и другие игры EA продают с большими скидками
До 16 мая
В Steam началась распродажа игр Electronic Arts (EA). Продлится она до 16 мая.
Со скидкой предлагаются игры серии Dead Space. Это игра в эстетике «Чужого», в которой нужно выбраться с гигантского космического корабля «Ишимура», наполненного некроморфами. Первую часть Dead Space предлагают за 249 рублей вместо 999 рублей.
Большие скидки — до 75% — получили и игры серии Dragon Age. Это ролевые игры в жанре фэнтези. Современная Dragon Age Inquisition в издании Game of the Year Edition стоит сейчас 624 рубля вместо 2499 рублей.
Участвует в распродаже и Mass Effect: Andromeda — ролевой боевик в космическом стиле. Игру можно купить за 349 рублей вместо 1399.