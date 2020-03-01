Драки из Mortal Kombat повторили в реальной жизни

Приёмы из Mortal Kombat 11 взялись повторить Ноа Фелдер и Гемма Нгуен. Первые движения, которые можно увидеть в ролике ниже, принадлежат Кэсси Кейдж. Второй приём подсмотрели у Джонни Кейджа. Также приёмы позаимствовали у Эррона Блэка, Кано, Фрост, Нуба Сайбота, Лю Кана и Сони Блэйд. Один из приёмов Кано, кстати, признали бесполезным.