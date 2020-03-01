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Драки из Mortal Kombat повторили в реальной жизни
Mortal Kombat славится высоким уровнем жестокости. Некоторые приёмы из игры воссоздать совершенно невозможно. Однако мастера боевых искусств попробовали немного поэкспериментировать и повторили в реальной жизни драки из Mortal Kombat.
Приёмы из Mortal Kombat 11 взялись повторить Ноа Фелдер и Гемма Нгуен. Первые движения, которые можно увидеть в ролике ниже, принадлежат Кэсси Кейдж. Второй приём подсмотрели у Джонни Кейджа. Также приёмы позаимствовали у Эррона Блэка, Кано, Фрост, Нуба Сайбота, Лю Кана и Сони Блэйд. Один из приёмов Кано, кстати, признали бесполезным.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Mortal Kombat 11 является самой популярной игрой для консоли PlayStation 4 в России.