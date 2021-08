Две старые флагманские видеокарты NVIDIA в связке сравнили с RTX 3090

Проверяли их в играх GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, CYBERPUNK 2077, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Kingdom Come Deliverance, The Witcher 3

Ведущий YouTube-канала Testing Games протестировал работу старой и новой версии видеокарт. В центре внимания оказались две RTX 2080 TI (22 ГБ) и одна RTX 3090 (24 ГБ).