Две старые флагманские видеокарты NVIDIA в связке сравнили с RTX 3090

В GTA 5 две RTX 2080 TI показывали частоту кадров в среднем порядка 137 к/с, а 3090 - 128 к/с. При этом у RTX 2080 TI производительность в очень редких событиях падала более значительно - до 44 кадров в секунду, тогда как у RTX 3090 в одиночном исполнении частота не опускалась ниже 76 к/с.

При игре в Shadow of the Tomb Raider видеокарты RTX 2080 TI демонстрировали во время нахождения героя в помещении среднюю частоту кадров 107 к/с, а RTX 3090 - 94 к/с. На природе эти показатели были следующими: 117 к/с у первых и 106 к/с у второй. В очень редких событиях максимум просадки кадров у 2080 TI составил 88 к/с (когда персонаж в помещении) и 47 к/с (персонаж на природе). При этом у 3090 в помещении значения падали сильнее - до 64 к/с, а на природе - слабее (51 к/с).

CYBERPUNK 2077 с видеокартами RTX 2080 TI идёт со средней частотой 29 к/с, с видеокартой RTX 3090 - 44 к/с. Также производительность уменьшалась у первых двух видеокарт максимум до 22 к/с, а у последней - до 32 к/с.

В Battlefield V поиграть удалось со средней частотой 128 кадров в секунду (видеокарты RTX 2080 TI) и 119 кадров в секунду (модель RTX 3090). Ниже всего упала в очень редких событиях производительность у RTX 2080 TI - до 65 к/с. А вот с RTX 3090 результат был 69 кадров в секунду.