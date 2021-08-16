Две старые флагманские видеокарты NVIDIA в связке сравнили с RTX 3090

Две старые флагманские видеокарты NVIDIA в связке сравнили с RTX 3090Проверяли их в играх GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, CYBERPUNK 2077, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Kingdom Come Deliverance, The Witcher 3
В GTA 5 две RTX 2080 TI показывали частоту кадров в среднем порядка 137 к/с, а 3090 - 128 к/с. При этом у RTX 2080 TI производительность в очень редких событиях падала более значительно - до 44 кадров в секунду, тогда как у RTX 3090 в одиночном исполнении частота не опускалась ниже 76 к/с.
При игре в Shadow of the Tomb Raider видеокарты RTX 2080 TI демонстрировали во время нахождения героя в помещении среднюю частоту кадров 107 к/с, а RTX 3090 - 94 к/с. На природе эти показатели были следующими: 117 к/с у первых и 106 к/с у второй. В очень редких событиях максимум просадки кадров у 2080 TI составил 88 к/с (когда персонаж в помещении) и 47 к/с (персонаж на природе). При этом у 3090 в помещении значения падали сильнее - до 64 к/с, а на природе - слабее (51 к/с).
CYBERPUNK 2077 с видеокартами RTX 2080 TI идёт со средней частотой 29 к/с, с видеокартой RTX 3090 - 44 к/с. Также производительность уменьшалась у первых двух видеокарт максимум до 22 к/с, а у последней - до 32 к/с.
В Battlefield V поиграть удалось со средней частотой 128 кадров в секунду (видеокарты RTX 2080 TI) и 119 кадров в секунду (модель RTX 3090). Ниже всего упала в очень редких событиях производительность у RTX 2080 TI - до 65 к/с. А вот с RTX 3090 результат был 69 кадров в секунду.
Поездить на лошади в Red Dead Redemption 2 получилось у блогера с видеокартами RTX 2080 TI - со средней частотой 88 к/с, а с картой 3090 - 80 к/с. В очень редких событиях значения падали ниже тоже у первой пары видеокарт - до 17 к/с. Частота кадров у последней видеокарты не была ниже 62 к/с.
В Kingdom Come Deliverance у RTX 2080 TI средняя частота кадров была 75 к/с, у RTX 3090 - 72 к/с. Кроме того, производительность в очень редких событиях ниже оказалась у первых видеокарт - 31 к/с. В то же время у второй минимальный результат составлял 45 к/с.
Во время игры The Witcher 3 средняя частота кадров с видеокартами RTX 2080 TI была выше: 111 к/с (с 3090 при этом - 105 к/с). Но при этом у двух карт значения в очень редких событиях ниже: 79 к/с, в то время как у RTX 3090 - 82 к/с.
Напомним, NVIDIA RTX 2080 Ti вышла в свет в сентябре 2018 года на архитектуре Turing по рекомендованной цене 95990 в России. RTX 3090 была анонсирована в сентябре 2020 года, в основу карты легла архитектура Ampere, а рекомендованная цена в РФ составила 136 990 рублей. В настоящее время обе модели видеокарт почти не встречаются в рознице, либо встречаются по значительно завышенной цены из-за дефицита полупроводников и "майнингового бума".