Двоих полицейских уволили из-за игры про покемонов

Луи Лозано и Эрика Митчелла (Louis Lozano и Eric Mitchell) обвинили в том, что они проигнорировали запрос командира о помощи. Он просил помочь и приехать на ограбление. Вместо того, чтобы ответить, полицейские покинули зону ответственности и отправились ловить покемонов в игре. Их побег зафисировал видеорегистратор. Кроме того, полицейские пытались соврать о своих действиях до того, как их разоблачили.

Обвиняемые просили обжаловать их увольнение, утверждая, что использование записи с видеорегистратора нарушило закон о защите частных разговоров между офицерами. Эта апелляция была отклонена 7 января.