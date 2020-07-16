«Дьяблоид» Torchlight II раздают бесплатно

После этого в списке бесплатных игр появятся научно-фантастическая адвенчура Tacoma и экшен Next Up Hero. Torchlight II пока можно скачать свободно, в обычное время игра стоит 419 рублей.

Torchlight II вышла в 2012 году. Это экшен-RPG. По сюжету игры, один из героев первой части Torchlight Алхимик становится одержимым. Он начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новым персонажам — инженеру, скитальцу, магу эмбера и берсерку —нужно его остановить. Играть можно как в одиночном режиме, так и в корпоративном. У Torchlight II довольно высокий рейтинг пользователей на Metacritic.