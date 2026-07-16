Джойстик PlayStation FlexStrike отложили на неопределённый срок

Причиной называются «непредвиденные производственные задержки». Sony обещает поделиться новой информацией «в ближайшее время» и приносит извинения игрокам.

FlexStrike стоит 200 долларов и поставляется с сумкой для переноски. Устройство создано специально для про-геймеров. Оно работает как с PlayStation 5, так и с ПК. Кнопки расположены под небольшим наклоном для удобства рук, есть сенсорная панель, как у обычных контроллеров DualSense, а также возможность заменять ограничители направления джойстика, чтобы менять зону его хода.

Sony анонсировала джойстик ещё в июне 2025 года, а предзаказы открыла ровно через год.