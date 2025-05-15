EA возвращает сотрудников в офис: три дня в неделю станут обязательными

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон и президент EA Entertainment Лора Миле направили сотрудникам письма, где подчеркнули важность «кинетической энергии» офлайн-работы для творчества и инноваций.

Новая политика затронет сотрудников, живущих в радиусе 48 км от офисов EA. Те, кто находится дальше, смогут работать удалённо, но только с одобрения руководства. Модель «удалённая работа вблизи офиса» будет постепенно упразднена в течение 3−24 месяцев. Исключения для удалённой работы теперь потребуют личного разрешения топ-менеджеров. По данным IGN, сотрудники выразили недовольство.

Изменения следуют за недавними сокращениями в EA, включая уход 300−400 человек и отмену проектов, таких как игра по Titanfall.