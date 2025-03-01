EA выложила исходный код классических игр Command & Conquer в открытый доступ

Исходный код C&C (Tiberian Dawn), Red Alert, C&C Renegade и C&C Generals & Zero Hour теперь доступен под лицензией GPL с открытым исходным кодом, что означает, что фанаты могут свободно изменять и распространять их. Файлы можно найти на странице EA на GitHub.

Кроме того, включена поддержка Steam Workshop для C&C Renegade, Generals & Zero Hour, C&C 3: Tiberium Wars & Kane’s Wrath и C&C 4: Tiberium Twilight. EA также обновила инструменты редактора карт и миссий, сделав обмен пользовательским контентом проще, чем когда-либо.

Кроме того, выпущен пакет поддержки моддинга, в котором содержатся ключевые игровые файлы для игр на движке SAGE, чтобы помочь людям создавать новый контент.