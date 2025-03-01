EA выложила исходный код классических игр Command & Conquer в открытый доступ

Опубликовано 01 марта 2025, 06:001 мин.
EA выложила исходный код классических игр Command & Conquer в открытый доступИ добавляет поддержку Steam Workshop
EA объявила об интересном событии для поклонников Command & Conquer — она выпускает исходный код нескольких классических игр и добавляет поддержку Steam Workshop в другие проекты.
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Исходный код C&C (Tiberian Dawn), Red Alert, C&C Renegade и C&C Generals & Zero Hour теперь доступен под лицензией GPL с открытым исходным кодом, что означает, что фанаты могут свободно изменять и распространять их. Файлы можно найти на странице EA на GitHub.
Кроме того, включена поддержка Steam Workshop для C&C Renegade, Generals & Zero Hour, C&C 3: Tiberium Wars & Kane’s Wrath и C&C 4: Tiberium Twilight. EA также обновила инструменты редактора карт и миссий, сделав обмен пользовательским контентом проще, чем когда-либо.
Кроме того, выпущен пакет поддержки моддинга, в котором содержатся ключевые игровые файлы для игр на движке SAGE, чтобы помочь людям создавать новый контент.