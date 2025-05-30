EA закрыла игру про Черную Пантеру, но не отказывается от Marvel

Несмотря на отмену одной из трех запланированных игр, представители EA и Marvel заявили, что партнерство остается в силе. Стороны по-прежнему намерены выпустить три игры, основанные на персонажах вселенной Marvel. Оригинальный план включал игру про Черную Пантеру, «Железного человека» от студии Motive и третий, пока не анонсированный проект.

Игра про Тони Старка остается в разработке и на данный момент не находится под угрозой отмены. Проект ведет студия Motive, ранее работавшая над ремейком Dead Space.

Теперь, похоже, именно Motive придется взять на себя ответственность за выпуск всех трех проектов по лицензии Marvel. Если «Железный человек» окажется успешным, у игроков будет шанс увидеть и другие игры по супергеройской вселенной.