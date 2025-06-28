Экран Nintendo Switch 2 раскритиковали за отклик в 33 мс

Опубликовано 28 июня 2025, 07:301 мин.
Экран Nintendo Switch 2 раскритиковали за отклик в 33 мсЭто один из худших показателей
YouTube-блогер Monitors Unboxed раскритиковал экран портативной консоли Nintendo Switch 2 за задержку в 33 мс при частоте обновления экрана 120 Гц.
© Nintendo
Эксперт подчеркнул, что время отклика экрана Nintendo Switch 2 — один из наихудших показателей среди всех протестированных им гаджетов. Отставание Switch 2 от самого медленного протестированного дисплея составило 2 раза (19 мс), со средними игровыми мониторами разница — 6 раз (5-6 мс), от OLED-панелей экран этой консоли отстаёт в 100 раз (0,3 мс).
Причём Nintendo Switch в тестах неоднократно демонстрировала более высокую скорость отклика, которая составляла 21 мс. По мнению Monitors Unboxed, ухудшение показателей экрана новой консоли связано с отсутствием функции разгона матрицы. Поэтому при воспроизведении динамичного контента видны шлейфы и размытость изображения.
Источник:TechpowerUp
Автор:Андрей Кадуков
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