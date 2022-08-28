Экранизацию подводной антиутопии BioShock снимут авторы "Я – легенда" и "Логан"

По сообщению Deadline, режиссер "Голодных игр" Фрэнсис Лоуренс подписал контракт на режиссуру предстоящего фильма по BioShock, а сценарий будет адаптирован Майклом Грином, чьи предыдущие работы включают Логан, Чужой: Завет и Бегущий по лезвию 2049.

Выход BioShock на большой экран был нелегким делом. Первая игра серии вышла в 2007 году, и хотя в следующем году было объявлено о создании кинопроекта под руководством Гора Вербински, проект застопорился и в конечном итоге развалился.

В феврале этого года Netflix объявил о сотрудничестве с Take-Two Interactive "для создания экранизации известной франшизы видеоигр". Последняя игра BioShock, BioShock Infinite, вышла в 2013 году.

Подписание контракта с режиссером и сценаристом - это все еще далеко до выхода фильма на экран, но Netflix имеет довольно солидный опыт реализации проектов, и он не стесняется использовать видеоигры для создания новых.