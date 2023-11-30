Эксперт: что такое Web3 в играх, и почему его ждет рост в 2024 году

По его словам, на «бычьем» рынке каждый - гений, но «настоящая проверка приходит во время спада», что скажется на игровом рынке в 2024 года, где станет больше Web3-проектов. При этом внутриигровые активы на основе NFT будут в центре внимания. Так, объясняет эксперт, истинная ценность заключается в уникальных активах, а не только в циркулирующих токенах.

Да, в играх тоже может быть блокчейн, в основном это проявляется в виде уникального, например, оружия, которым владеть можете только вы – своеобразный NFT, о чем упоминалось выше.

Эксперт также дал советы для разработчиков игр Web3: стратегический запуск токенов, фокус на качестве игры и переход от разработки, ориентированной на токены, к разработке, ориентированной на активы.

Возможно, все эти прогнозы не сбудутся, однако лишь время, а если быть точнее 2024 год, кто был прав.