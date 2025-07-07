Игры
Опубликовано 07 июля 2025, 22:30
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Эксперт провёл месяц с Nintendo Switch 2, поэтому не может её рекомендовать вам

В России его купить можно
Прошёл месяц с выхода Nintendo Switch 2, и у редактора Digital Trends смешанные чувства. Консоль впечатляет технически, но рекомендовать её сразу всем — сложно. Цена в 450 долларов не маленькая, и снизиться в ближайшее время она вряд ли будет. Если вас она пугает, возможно, стоит подождать.
Эксперт провёл месяц с Nintendo Switch 2, поэтому не может её рекомендовать вам

© Nintendo

Главный вопрос — игры. На старте доступна отличная Mario Kart World, но остальной выбор новых игр пока скромный. Много из них — уже знакомые проекты с других платформ. Тем, кто хочет больше новинок, аналогично прошлому совету — лучше подождать.

На Switch 2 можно играть в игры с оригинального Switch — они выглядят и работают лучше, особенно такие хиты, как Pokémon Scarlet и Violet. Поэтому, если вы пропустили старую версию, новая консоль — отличный шанс «прикоснуться к великому».

Проблема в том, что уникальных функций, которые раскрылись бы по-настоящему, пока нет. Switch 2 — это скорее улучшенный Switch, без революционных новшеств, как в прошлых моделях Nintendo. Это хорошая консоль с большим потенциалом, но который раскроется позже. Сейчас решение покупать её — дело личное.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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