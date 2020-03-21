Игры
Сегодня 20:46
Эксперт заявил, что PlayStation 5 быстрее Xbox Series X
Преимущество консоли Sony не в терафлопсах
На днях Sony наконец представила свою будущую консоль. Некоторые отчасти разочаровались и сочли, что конкурент от Microsoft будет «круче». Однако технический эксперт заявил, что PlayStation 5 быстрее Xbox Series X.
Один из редакторов Digital Foundry рассказал в своём Twitter, что самое безумное в PlayStation 5 — это скорость SSD. Но показатели в 5,5 Гб/с — только «часть истории». Специальные настройки процессора позволяют избежать перегруженности системы в любой зоне. «На бумаге» консоль действительно быстрая — намного быстрее Xbox Series X.
Напомним, приставка от Microsoft имеет производительность в 12 терафлопс, а суммарная графическая мощность PlayStation 5 равна 10,28 терафлопса. Однако, не исключено, что продукт Sony действительно будет «вывозить» за счёт SSD.