Эксперты не исключили появления нашумевшей игры Half-Life: Alyx в версии без виртуальной реальности

Half-Life: Alyx вышла только два дня назад, а уже наделала немало шуму. Пользователи оценили игру преимущественно положительно. Кроме того Half-Life: Alyx вчера достигла пика пользователей в игре — 43 тысячи.

Эксперты считают, что Half-Life: Alyx официально скорее всего останется VR-проектом. Однако благодаря возможностям игрового движка Source 2 можно создать не VR-версию игры.

Разработчик Valve Робин Уолкер (Robin Walker) подтвердил, что такая вероятность есть. Он также отметил, что это наглядно покажет игрокам, почему Half-Life: Alyx должна быть игрой в виртуальной реальности.

«Если люди поиграют в модифицированную версию игры в стандартном виде и скажут, что это хорошо, то это меня многому научит», — признал Уолкер.