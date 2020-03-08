Эксперты рассказали о преимуществах для создателей Xbox из-за затянувшейся премьеры PlayStation 5

Автор материала напомнил, что пока ещё ничего не известно о том, как Sony собирается продвигать PlayStation 5. Из официальной информации в 2020 году общественности рассказали только о логотипе консоли.

Однако PS5 уже успела обрасти различными слухами, в том числе тревожными. При этом компания ничего не подтверждает и не опровергает.

Microsoft же ведёт совсем другую политику. Компания уже раскрыла часть характеристик консоли Xbox Series X и показала, как она выглядит. Сейчас компании не нужно бороться за внимание, и публика ждёт от новой приставки чего-то действительно потрясающего.

В итоге автор Polygon отмечает, что Sony, возможно, будет в состоянии вернуть бизнес к обычному состоянию. Но преимущество всё равно на стороне Microsoft, которая давно уже не была в центре внимания.