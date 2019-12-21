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Сегодня 20:35

Electronic Arts продаёт игры серии Battlefield и FIFA с большими скидками

Новинки тоже включены в распродажу
В сервисе цифровой дистрибуции от компании Electronic Arts — Origin началась новогодняя распродажа. Со скидками можно купить новую Star Wars Jedi: Fallen Order, игры серии Battlefield и FIFA.

Игра по вселенной Звёздных войн стоит теперь 2904 рубля вместо 3499.

Battlefield V можно купить за каких-то 999 рублей вместо 2499.

FIFA 20 получила значительную скидку и продаётся за 1749 рублей вместо 3499.

Ещё одну новинку Need for Speed: Heat можно приобрести за 2029 рублей вместо 3499.

Конечно же не обошлось без скидок на The Sims 4 — 499 рублей вместо 1999 рублей.

Распродажа продлится до 3 января 2020 года, 21:00 по московскому времени.