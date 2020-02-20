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Electronic Arts распродаёт новые игры с большими скидками
Среди них — Star Wars Jedi: Fallen Order
Цифровой магазин компании Electronic Arts — Origin распродаёт новые игры с большими скидками. По сниженным ценам можно купить Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20 и Need for Speed Heat.
Выпущенную в ноябре 2019 года Star Wars Jedi: Fallen Order можно приобрести за 2625 рублей вместо 3499.
Ещё одну новинку того же месяца — Need for Speed Heat — продают с 50-процентной скидкой за 1750 рублей вместо 3499.
Футбольный симулятор FIFA 20, вышедший в сентябре 2019, стоит тоже 1750 рублей вместо 3499.
The Sims 4 можно приобрести с большой 88-процентной скидкой — всего за 250 рублей вместо 1999.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.