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Electronic Arts выпустила в Steam игры и устроила распродажу
Crysis 3, Need for Speed: Heat и другие
Ещё одна хорошая новость для геймеров — американская корпорация Electronic Arts выпустила в Steam игры и устроила распродажу. Скидки достигают 75%.
В сервисе цифровой дистрибуции состоялся релиз Crysis 3, Burnout Paradise Remastered, нескольких тайтлов серии Need for Speed и других игр. В связи с этим первую игру можно купить за 461 рубль вместо 1399 до 9 июля.
Свежая Need for Speed: Heat в течение того же времени будет стоить 499 рублей вместо 999.
Также в рамках распродажи известную RPG Dragon Age: Origins предлагают всего за 249 рублей вместо 999.
А новую в Steam Dragon Age: Inquisition можно купить за 1249 рублей вместо 2499.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.