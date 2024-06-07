Эмулятор Nintendo 3DS появился на iPhone

Хотя отсутствие поддержки компиляции Just-In-Time (JIT) в сторонних приложениях для iOS несколько снижает производительность, особенно на старых устройствах, пользователи более новых моделей, таких как iPhone 15 Pro, вполне могут наслаждаться плавным игровым процессом.

Кроме того, Folium поддерживает различные игровые контроллеры, включая такие как Nintendo Switch Joy-Con, Switch Pro Controller, контроллеры PS4 и PS5, а также контроллеры Xbox Series.

Folium стоит 4,99 доллара и требует iOS 15 или более поздней версии, а в настоящее время доступен только для iPhone. Для игры геймерам придется создавать собственные ROM-файлы.