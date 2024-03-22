Хотя подробности остаются туманными, похоже, что GitLab действовала скорее из осторожности, чем из-за окончательного юридического поражения Suyu. Ранее Nintendo уже преследовала Yuzu, другой эмулятор Switch, но подробности дела Yuzu и его влияние на кодовую базу Suyu неясны.

Сам запрос на удаление вызывает вопросы. Эксперты в области права указывают на несоответствия в запросе, включая потенциальную путаницу между разделами DMCA и отсутствие четкой идентификации предполагаемого произведения, защищенного авторским правом. Suyu даже утверждает, что избегает мер обхода, из-за которых Yuzu попала в горячую руку Nintendo.

Однако обоснованность запроса может оказаться неважной. GitLab, как и большинство платформ, оставляет за собой право удалять контент по своему усмотрению, и потенциально длительная судебная тяжба может не стоить риска прямого иска со стороны Nintendo.

Хотя разработчики Suyu, похоже, не успокоились и пообещали найти «новый дом» для своего эмулятора.