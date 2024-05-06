Энтузиаст добавил к карманной консоли Asus ROG Ally второй экран

Такое новшество превращает ее в устройство, напоминающее по конструкции Nintendo DS.

Для модификации использовался IPS-дисплей Wimaxit M728 размером 7” и разрешением 1024 × 600 пикселей.

Второй экран подключен к порту USB Type-C через HDMI-адаптер. Особенностью модификации является шарнир, который позволяет складывать устройство подобно «раскладушке».

Когда второй дисплей не используется, его можно откинуть назад, и он превратится в удобную подставку.

Для реализации такой модификации потребовалось изготовление новой задней крышки для консоли, которую создали с помощью 3D-печати.

Энтузиаст поделился подробностями проекта на Github, где описал необходимые компоненты и процесс подключения.