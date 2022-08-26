Энтузиаст играл полтора года, чтобы пройти всю генерируемую карту Minecraft

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Энтузиаст играл полтора года, чтобы пройти всю генерируемую карту MinecraftНо в самом конце его персонаж погиб
Известный в игровом сообществе стример Mystical Midget побил мировой рекорд, играя в Minecraft на процедурно генерируемой карте.
Все игрок потратил 2,5 тысяч часов, или полтора года, за который прошёл 32 млн блоков на старой бета-версии Minecraft 1.7.3. Играть Mystical Midget начал 31 января 2021 года.
В самом конце карты его персонаж внезапно погиб, провалившись в текстуры. Как отмечается, подобные эксперименты периодически устраивают многие стримеры. И часто игроки сталкиваются с багом: на отметке в 12 млн блоков игра начинает сбоить, а ландшафт вокруг игрока — меняться.
После внезапного проигрыша Mystical Midget сорвал с себя наушники и вышел из эфира. Но потом вернулся, принял поздравления и снова включился в игру, чтобы «поиграть нормально».