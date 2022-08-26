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Энтузиаст играл полтора года, чтобы пройти всю генерируемую карту Minecraft

Но в самом конце его персонаж погиб
Известный в игровом сообществе стример Mystical Midget побил мировой рекорд, играя в Minecraft на процедурно генерируемой карте.
Энтузиаст играл полтора года, чтобы пройти всю генерируемую карту Minecraft

Все игрок потратил 2,5 тысяч часов, или полтора года, за который прошёл 32 млн блоков на старой бета-версии Minecraft 1.7.3. Играть Mystical Midget начал 31 января 2021 года.

В самом конце карты его персонаж внезапно погиб, провалившись в текстуры. Как отмечается, подобные эксперименты периодически устраивают многие стримеры. И часто игроки сталкиваются с багом: на отметке в 12 млн блоков игра начинает сбоить, а ландшафт вокруг игрока — меняться.

После внезапного проигрыша Mystical Midget сорвал с себя наушники и вышел из эфира. Но потом вернулся, принял поздравления и снова включился в игру, чтобы «поиграть нормально».

Источник:Газета.ru
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