Энтузиаст назвал количество слов в Starfield и цену перевода на русский язык

По словам 0wn3df1x, Starfield — «самая крупная по объёму текста западная игра в ААА-жанре», её текстовый объём больше «Скайрима» в 3 раза,«Обливиона» — в 5 раз.. Даже если энтузиасты займутся переводом сразу после релиза, сделать это быстро не получится. Кроме собственно переводов и локализации нужна отрисовка шрифтов, текстур и другая кропотливая работа, которая под силу большой и опытной команде локализаторов. На это уйдёт примерно 2 года, а после начнётся этап редактуры и тестирования, которые займут месяцы.

По деньгам это не менее 20 млн рублей, а с учётом всех видов работ — больше.