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Starfield
В игре Starfield в результате модификации появились 13 новых анимированных рас
Игры
22:23 | 24 февраля, 2024
Всего полгода после релиза: Starfield потеряла 97% пользователей
Игры
01:35 | 11 февраля, 2024
Microsoft начнет выпускать Xbox-игры на PlayStation 5. Первая на очереди Starfield
Игры
15:00 | 05 февраля, 2024
Разработчики Starfield будут обновлять игру каждые 6 недель
Игры
16:30 | 14 декабря, 2023
Релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но для неё уже создали раздевающий персонажей мод
Игры
18:52 | 04 сентября, 2023
Наш ответ Западу: игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Игры
18:47 | 04 сентября, 2023
Создатели нашумевших Starfield и Skyrim объяснили, почему их игры такие забагованные
Игры
07:59 | 04 сентября, 2023
Сдавшего автора утечек о Starfield полиции заблокировали на форуме
Игры
19:13 | 03 сентября, 2023
ИИ-сервис перевел игру Starfield на русский язык: понадобился день
Игры
17:23 | 02 сентября, 2023
Владельцев видеокарт Intel Arc «обделили» ранним доступ к игре за $100 Starfield
Игры
12:00 | 02 сентября, 2023
Энтузиаст назвал количество слов в Starfield и цену перевода на русский язык
Игры
20:00 | 29 августа, 2023