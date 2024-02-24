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Starfield

Релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но для неё уже создали раздевающий персонажей мод
Игры
18:52 | 04 сентября, 2023
Наш ответ Западу: игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Игры
18:47 | 04 сентября, 2023
Создатели нашумевших Starfield и Skyrim объяснили, почему их игры такие забагованные
Игры
07:59 | 04 сентября, 2023
ИИ-сервис перевел игру Starfield на русский язык: понадобился день
Игры
17:23 | 02 сентября, 2023
Владельцев видеокарт Intel Arc «обделили» ранним доступ к игре за $100 Starfield
Игры
12:00 | 02 сентября, 2023
Энтузиаст назвал количество слов в Starfield и цену перевода на русский язык
Игры
20:00 | 29 августа, 2023